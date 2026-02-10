Siyaset gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik ifadeleri tartışılmaya devam ederken, iktidar kanadından gelen tepkilere bir yenisi eklendi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya paylaşımında Özel’i “siyasi ahlak ve seviye” üzerinden eleştirdi. Saral, siyasetin edep ve seviye gerektirdiğini belirterek, küfür ve hakaret içeren söylemlerin makamın ağırlığıyla bağdaşmadığını savundu.

Saral’ın paylaşımına yanıt ise şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen’den geldi. Daha önce “Ailem” dizisindeki rolü nedeniyle Saral’ın hedef aldığı Ergen, bu kez Özel’e yönelik eleştirinin altına yorum yaptı.

Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Edep üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı, halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?”

Ergen’in yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.