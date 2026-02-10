İstanbul’da MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla tutuklanan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Savcılık yazısında, Derya’nın 20 Eylül 2012’de kendisini Avusturya merkezli bir şirket yetkilisi olarak tanıtan ve “Ali Ahmed Yassın” kod adını kullanan kişiyle irtibata geçtiği, 9 Ocak 2013’te ise Roma’da “Luis”, “Jesus-Jose” ve “Dr. Roberto-Ricardo” kod adlı İsrail istihbarat mensuplarıyla görüştüğü belirtildi. Bu temasın Mossad ile ilk bağlantı olduğu kaydedildi.

2013’te temas, elden ödemeler

Sevk yazısına göre Derya, 2013’te Viyana’da İsrail istihbarat elemanıyla yeniden görüştü. Bu görüşmede Kerimoğlu’nun şirketine alınması ve araç tahsis edilmesi talimatı aldığı, karşılığında 8 Mayıs 2013’te İspanya’da ve 4 Haziran 2013’te Roma’da toplam 18 bin avro elden ödeme aldığı aktarıldı.

Derya’ya gizli haberleşme amacıyla mikro SD kart, dönüştürücü aparat, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu verildiği, bu sistem üzerinden Mossad mensuplarına bilgi aktardığı ifade edildi. 2016’da Tayland’daki bir görüşmede yalan makinesine tabi tutulduğu da yazıda yer aldı.

Gazze, Lübnan ve dron parçası planı

Savcılık yazısında, Derya’nın Filistinli aktivistlerle ticari-sosyal ilişkiler kurarak edindiği bilgileri aktardığı, 2016’da mermer ticareti görüntüsü altında Gazze’ye giriş izni almaya çalıştığı ve depo görüntülerini muhataplarına ilettiği kaydedildi.

Kerimoğlu’nun ise dron parçası ticareti fikrini Mossad’a ilettiği, GSM hatları ve internet modem cihazları temin ederek seri numarası ve teknik bilgilerini gönderdiği belirtildi. Şüphelinin 2018-2025 arasında Avrupa ülkelerinde farklı kod adlarıyla istihbarat mensuplarıyla çok sayıda görüşme yaptığı ve yaklaşık 60 bin avro ödeme aldığı iddia edildi.

2024’te Fransa ve Belçika’da, 2025’te Macaristan’da ve 2026 başında İspanya ile Portekiz’de görüşmeler gerçekleştirdiği, sanal kredi kartı ve bazı uygulamaların yüklenmesinin talep edildiği aktarıldı. Çin merkezli üç firma üzerinden operasyonel ticaret planı oluşturulmaya çalışıldığı da kaydedildi.

Dijital incelemelerde çarpıcı mesajlar

Derya’dan ele geçirilen dijital materyallerde “Ahmad Sultan” adıyla kayıtlı kullanıcı bilgileri, VPN ve şifreli uygulamalar, “Benim için görev listesi” başlıklı notlar ve çok sayıda uluslararası numara bulunduğu belirtildi.

Mesaj içeriklerinde “İsrail’e uçuşun bugün mü?”, “İsrail onu öldürdü”, “Suriye’de mi yoksa Gazze’de mi?”, “Tunus’ta”, “Onu takip ettiler” gibi ifadelerin yanı sıra Türkiye’de öldürülen Rusya Büyükelçisi ile ilgili yazışmaların da yer aldığı kaydedildi.

Kerimoğlu’nun telefonunda 14 farklı SIM kart kaydı bulunduğu, İsrail’e gönderilen mermer sevkiyat belgeleri ve İsrail pasaportlarının fotoğraflarının tespit edildiği bildirildi.