Kaynak: İHA

Benzersiz iklimiyle Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve bademlerinin yetiştiği Datça’da, üreticileri tek bir çatı altında toplayacak olan tarihi bir adım atıldı. 19 vizyoner üreticinin başvurusuyla fitili ateşlenen örgütlenme süreci, hazırlanan birlik tüzüğünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2026 tarihinde onaylanmasıyla hukuki bir kimlik kazanmıştı. Sürecin son halkası olan kuruluş genel kurulu da başarıyla tamamlandı.

Kısa adı Datça Zeytin ve Badem Üreticileri Birliği olan "Muğla İli Datça İlçesi Zeytin ve Badem Üreticileri Birliği", ilk kuruluş genel kurulunu gerçekleştirerek resmen faaliyete geçti. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, birliğin gelecek vizyonu ve yol haritası masaya yatırıldı.

Genel kurula katılarak üreticilerin heyecanına ortak olan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, burada yaptığı konuşmada birliğin önemine dikkat çekti. Muğla’nın tarımsal üretim potansiyelinde zeytin ve bademin stratejik bir payı olduğunu belirten Baydar, şu ifadeleri kullandı:

"Datça’nın göz bebeği olan zeytin ve badem için kurulan bu birlik, üreticilerimizin elini güçlendirecek ve markalaşma yolunda çok büyük bir ivme kazandıracaktır. Birliğin hayata geçireceği tüm projelerde, İl Müdürlüğü olarak her türlü iş birliğine ve desteği sağlamaya hazırız. Yeni kurulan birliğin Datça’mıza, Muğla’mıza ve tüm emektar üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Birliğin kurulmasıyla birlikte Datça bademi ve zeytininin taklitlerinden korunması, üretim kalitesinin artırılması, pazarlama imkanlarının genişletilmesi ve üreticilerin haklarının savunulması konusunda daha organize hareket edilmesi hedefleniyor. 19 üreticiyle başlayan bu yürüyüşün, kısa sürede ilçedeki tüm üreticileri kapsayacak büyük bir güce dönüşmesi bekleniyor.