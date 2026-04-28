Büyük beğeni toplayan yapım, yeni sezonuyla yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 3. sezonunun 24 Haziran 2026’da platformda yayınlanacağı resmi olarak duyuruldu.

Duygusal derinliği yüksek hikâyesiyle izleyicileri içsel bir yolculuğa çıkaran dizi, yayın tarihinin netleşmesiyle birlikte sosyal medyada ve dijital platformlarda şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu.

İlk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesi yakalayan yapım, aile bağlarını ve kişisel dönüşüm süreçlerini spiritüel bir bakış açısıyla ele almasıyla öne çıkıyor. Yeni sezonda ise karakterlerin hangi içsel ve ilişkisel sınavlardan geçeceği merak konusu.

ZEYTİN AĞACI 3. SEZON HAKKINDA

Ayvalık’a dönen Ada için yeni bir sayfa açılırken, geçmişten gelen bir karşılaşma tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanır. Sevgi, hayalini kurduğu aile fikrini yeniden sorgularken; Leyla ise ilişkisine dair önemli yüzleşmeler yaşamaya başlar.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı, 24 Haziran itibarıyla tüm dünyayla aynı anda yalnızca Netflix’te izlenebilecek.