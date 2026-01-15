İBB soruşturmasında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar 2025 yılının temmuz ayından bu yana Silivri’de tutuklu durumda. Karalar, cezaevinden paylaştığı son mektupta aldığı acı haberi duyurdu. Kız kardeşinin eşinin hayatını kaybettiğini belirten Karalar, tutukluluğunun neden devam ettiğini anlattı.

Karalar, iddia makamının bile itibar etmediği bir iftiradan dolayı tutukluluğunun devam ettiğini anlattı.

Karalar mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna

Bugün çok acı bir haber aldım. Canım kardeşim Songül'ün eşi vefat etmiş. Ve ben canım kardeşimin bu en acı gününde yanında olamıyorum. 6 ay 10 gündür tutsağım. Ben de hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle tutuklu olduğumu anlatmaya çalıştım.

İddia makamının bile itibar etmemiş olduğu bir itiraftan dolayı hala tutuklu bulunmaktayım. Tutukluluk incelemesinde kuvvetli suç şüphesi olarak 4 gerekçe gösterilmiştir. Bunlar tape kaydı, MASAK raporu, bilirkişi raporu ve HTS kayıtları gösterilmiştir. Bunların hiçbirinin benimle ilgisi olmadığını ve dosyada da bulunmadığını açıkladık.

Buna rağmen tutukluluğumun devamına karar verildi. Yeni infaz yasasından sonraki tutukluluk incelemesinde dahi aynı gerekçelerle tutukluluğumun devamına karar verildi. Oysa yukarıdaki hukuki gerekçeler ışığında tahliye kararı verilmiş olsaydı, neredeyse annesiz babasız büyüyen bacımın bu en acı gününde yanında olur, acısını paylaşabilirdim.

İnancım odur ki adalet yakın zamanda tecelli edecektir. Kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Saygılarımla.”