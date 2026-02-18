Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre şehrinde ABD arabuluculuğunda yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turuna ilişkin, "Rusya'nın artık nihai aşamaya gelmiş olabilecek müzakereleri uzatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. ABD tarafına Rus temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ayrıntılara gösterdikleri dikkat ve sabırları için teşekkür ediyorum" dedi.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde dün başlayan ABD arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bugün yaklaşık 2 saat sürdü. Rus müzakere heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Cenevre'deki barış müzakerelerin ikinci gününün sona erdiğini duyurdu. Medinskiy, "Müzakereler zorlu fakat iş görüşmesi gibi geçti. Ukrayna'ya ilişkin yeni bir toplantı yakın zamanda yapılacak" dedi.



Ukrayna heyetinin başkanlığını üstlenen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, fakat bu aşamada herhangi bir detay paylaşılamayacağını açıkladı. Görüşmelerin ardından yaptığı kısa açıklamada Umerov, heyet bünyesinde hem askeri hem de siyasi grupların çalıştığını ve güvenlik parametreleri ile muhtemel kararların uygulanmasına yönelik mekanizmaların ele alındığını söyledi. Bazı başlıklardaki meselelerin netleştirildiğini, bazılarının ise ilave eşgüdüm gerektirmeye devam ettiğini belirten Umerov, "Süreci sonuçlandırmak için gerekli temel hükümler üzerinde çalışmaya odaklanmış durumdayız. Bu, tüm taraflar arasında yeterli süre içinde uyum sağlanmasını gerektiren karmaşık bir çalışma" diye konuştu.

Bir sonraki adımın kararların devlet başkanlarının değerlendirilmesine sunulabilmesi için gerekli uzlaşı zemininin sağlanması olduğunu ifade eden Umerov, Ukrayna'nın adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisini hedeflemeye devam ettiğini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gazetecilerle gerçekleştirdiği röportajda Cenevre'de tarafların barış görüşmelerine devam etme konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi. Ukraynalı lider, "Görüşmeler zorlu geçti. Şimdilik, pozisyonlar farklı" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN SÜRECE KATILIMINI HAYATİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Zelenskiy, Cenevre'deki görüşmelerin ikinci günü öncesinde Ukrayna müzakere heyeti ile toplantı yaptığını da açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yapan Zelenskiy, toplantıda Ukraynalı müzakerecilere Rusya'nın müzakereleri uzatmaya çalıştığını ve Ukrayna heyetinin görevinin müzakerelerin verimliliğini muhafaza etmek olacağını söylediğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı, dünkü toplantılarda ABD ve Rusya'nın da katılımıyla askeri ve siyasi meselelere ilişkin ikili ve çoklu formatlarda görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Ukrayna heyetinin ayrıca İngiltere, Fransa, İtalya ve İsviçre temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Avrupa'nın sürece katılımını, bütünüyle ihtimal dahilinde olan anlaşmaların başarılı bir şekilde uygulanması açısından hayati olarak görüyoruz. Ukrayna, ortakların müzakere sürecinin yapıcı bir şekilde yürütülmesini sağlayabileceğinden kuşku duymuyor. Dolayısıyla nitelikli bir neticeye ulaşılacağına inanıyor" dedi.

"ABD TARAFINA GÖSTERDİKLERİ DİKKAT VE SABIRLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Müzakerelerin ilk gününün zorlu geçtiğini ifade eden Ukraynalı lider, "Rusya'nın artık aslında nihai aşamaya gelmiş olabilecek müzakereleri uzatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. ABD tarafına Rus temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ayrıntılara gösterdikleri dikkat ve sabırları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukraynalı müzakere heyetine müzakerelerin her şeye rağmen verimli olmasını sağlama ve barışçıl çözümlere ulaşma ihtimalini artırmak için her şeyi yapma görevi verdiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğundaki doğrudan görüşmeler için daha önce 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti.