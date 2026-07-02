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Sosyal medyada "Ozempic bebekleri" olarak anılan bu vakalar, zayıflama tedavileri ile üreme sağlığı arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, ortaya çıkan durumun arkasında iki olası mekanizma bulunduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki, kilo kaybının üreme sistemi üzerindeki olumlu etkisi. Fazla kilo ve polikistik over sendromu (PKOS) gibi sağlık sorunları yumurtlamayı olumsuz etkileyebilirken, verilen kilolarla birlikte hormonal dengenin düzelmesi ve yumurtlama düzeninin yeniden sağlanması, doğal yoldan gebelik ihtimalini artırabiliyor.

İkinci olasılık ise ilaçların sindirim sistemi üzerindeki etkisiyle ilgili. Mide boşalma süresini yavaşlatan bu ilaçların, ağız yoluyla alınan doğum kontrol haplarının emilimini azaltabileceği ve bunun da korunma etkinliğini düşürebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle uzmanlar, zayıflama iğnesi kullanan kadınların ek doğum kontrol yöntemleri konusunda doktorlarına danışmalarını öneriyor.

Öte yandan uzmanlar, Ozempic ve benzeri ilaçların doğurganlığı artırmak amacıyla geliştirilmediğinin altını çiziyor. "Ozempic bebekleri" olarak adlandırılan planlanmamış gebeliklerin kesin nedeni henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Konuya ilişkin kapsamlı araştırmalar sürerken, mevcut veriler bu vakaların nedenini net biçimde açıklamaya yetmiyor.