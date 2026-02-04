Son yıllarda "mucize ilaç" olarak lanse edilen ve Tip 2 diyabet ile obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanımı, safra kesesi hastalıklarında dikkat çekici bir artışı beraberinde getirdi.

Yapılan klinik çalışmalar ve hastane kayıtları, bu ilaçları kullanan bireylerde safra taşı oluşumu ve safra kesesi iltihabı (kolesistit) vakalarının, ilacı kullanmayanlara oranla anlamlı derecede yüksek olduğunu gösterdi.

Dünya genelinde kullanımı hızla yayılan yeni nesil zayıflama ilaçlarının, safra kesesi üzerinde ciddi yan etkiler oluşturabileceği bilimsel verilerle kanıtlandı. Uzmanlar, hızlı kilo kaybıyla birlikte gelen bu tıbbi riskin, acil cerrahi müdahale oranlarını artırdığı konusunda kritik uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, zayıflama iğnesi kullanan hastaların, diğer kilo verme yöntemlerini tercih edenlere göre safra kesesi sorunları yaşama riskinin %50 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu durumun iki temel nedeni bulundu:

Hızlı Kilo Kaybı: Vücut çok kısa sürede yüksek miktarda yağ yaktığında, karaciğer safra içine ekstra kolesterol salgılıyor. Bu durum safranın yoğunlaşmasına ve kristalleşerek taş oluşmasına zemin hazırlıyor.

Safra Kesesi Hareketliliği: İlaçların içeriği, safra kesesinin boşalma hızını yavaşlatarak sıvının içeride durağanlaşmasına neden oluyor.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLAR UYARIYOR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan British Columbia Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Mohit Sodhi, yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını şu sözlerle ifade etti:

"Elde ettiğimiz veriler, bu ilaçların safra kesesi üzerinde doğrudan bir baskı kurduğunu doğruladı. Özellikle yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda, hastaların cerrahi operasyon masasına yatma ihtimalinin ciddi şekilde arttığını gözlemledik."

Cleveland Clinic Endokrinoloji Bölümü'nden Dr. Rekha Kumar ise sürecin biyolojik mekanizmasına dikkat çekti.

Dr. Kumar, hızlı kilo verme sürecinde vücudun dengesinin bozulduğunu ve bu durumun safra kesesini "tembel" hale getirerek taş oluşumunu tetiklediğini dile getirdi.

CERRAHİ MÜDAHALE SAYISINDA ARTIŞ

Avrupa ve Amerika’daki birçok hastanede, zayıflama iğnesi kullanım öyküsü olan hastalarda yapılan safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) sayısında son iki yılda grafiklerin yukarı yönlü ivme kazandığı kaydedildi.

Hekimler, bu ilaçları kullanan kişilerin karın ağrısı, mide bulantısı ve şişkinlik gibi belirtileri hafife almaması gerektiğini vurguladı.