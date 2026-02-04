Fenerbahçe’ye sürpriz bir şekilde transfer olan N'Golo Kanté ile ilgili sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Sarı-lacivertli ekip tarafından anlaşması sağlanan yıldız oyuncunun İstanbul’a geliş saati belli oldu. Peki Kante İstanbul’a kaçta gelecek? Fenerbahçe’nin yeni transferi Kante kaçta İstanbul’da olacak?
Dünya basını bu transferi konuşuyor… İşte Fenerbahçe’nin yeni gözdesi Kante’nin İstanbul’a iniş saati
Fenerbahçe’ye sürpriz bir şekilde transfer olan N'Golo Kanté ile ilgili sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Sarı-lacivertli ekip tarafından anlaşması sağlanan yıldız oyuncunun İstanbul’a geliş saati belli oldu. Peki Kante İstanbul’a kaçta gelecek? İşte Kante transferinde yaşanan gelişmeler...Derleyen: Furkan Çelik
Süper Lig devi Fenerbahçe’nin yeni gözde transferi N'Golo Kanté', şimdiden dünya basınında gündem olmuş durumda. Son anda sarı-lacivertli kulüp tarafından imza atılan Kante’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu. Peki Kante İstanbul'a ne zaman gelecek? Fenerbahçe'nin yeni transfer Kante saat kaçta geliyor? İşte Kante transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri…
Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan N'Golo Kanté transferinde mutlu sona ulaşıldı. Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad ile yürütülen yoğun görüşmeler olumlu sonuç verdi. Al-Ittihad kulübü, bir diğer transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmasının ardından Kanté'nin ayrılığına onay vererek Fransız yıldıza bir veda mesajı yayınladı.
KANTÉ İSTANBUL'A NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GELECEK? SON DAKİKA OLARAK DUYURULDU
Kante transferinin netleşmesinin ardından gözler İstanbul’a geliş saatine çevrildi. Peki Fenerbahçe’nin gözde transferi Kante ne zaman İstanbul’a gelecek?
A Spor’un haberine göre Fransız yıldız bu akşam saat 21:45’te İstanbul’da olacak.
KANTE FENERBAHÇE’DEN NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Gazeteci Ömer Çelikbaşlı’nın paylaştığı bilgilere göre, Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’den yıllık 8 milyon euro net maaş alacak, buna ek olarak çeşitli bonuslar alacak.
Bu rakam, Kanté’nin Suudi Arabistan’da Al-Ittihad’da kazandığı yaklaşık 24-25 milyon euro seviyesindeki maaşın oldukça altında kalıyor.