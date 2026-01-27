Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Bakanı Esmaül Hüsna Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOKİ projelerindeki dengesizliğe dikkat çekti.

Esmaül Hüsna Aslan, şu ifadelere yer verdi:

“Toplu Konut” kavramı dünyanın her yerinde aynı anlamı taşır; devletin dar gelirli, ev sahibi olmayan vatandaşlarını olabilecek en uygun koşullarda ev sahibi yapması için sosyal dengeyi ve ekonomik koşulları gözeterek konut üretmesi…

Bizde ise 7-8 bin liralardan başlayan aylık taksitlerle dar gelirli vatandaşa adeta “taksitli kölelik” öneriliyor! 240 ay demek 20 yıl demek. Bunun üstüne bir de 6 ayda bir memur maaş artışına göre taksit tutarının güncellenmesi kuralını eklediğinizde en ortalama tabloyla vatandaş son taksitlerini 170 bin liralardan ödeyerek 15 milyon liraya bir ev sahibi olabilecek! Ki kötümser bir tabloyla bu rakamlar son aylarda 450 bin lira taksit ödenmesiyle 30 milyona kadar çıkabilir…

Yani sonu görünmeyen dipsiz bir kuyu. Dünyanın ‘toplu konut’ ya da ‘sosyal konut’ diye kabul ettiği şey bu değil. Bunun adı hesapsızlık, plansızlık. Seçim öncesinde temeli atılan ve seçimden sonra atılan temeliyle öylece kalan projeler gibi…

Bu anlayış konut değil, plansızlık üretiyor, plansızlık da mağdurlar üretecek. Ve daha kötüsü, her yeni projede bu mağdurların sayısı katlanarak artacak. Bu tablodan dar gelirli, emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşa ev çıkar mı?"