28 Ocak 2026 Çarşamba
Türkiye'nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi

Türkiye'nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi

Suç oranlarının yüksek olduğu bazı mahalleler, cinayet, uyuşturucu, gasp ve çete faaliyetleriyle sık sık gündeme geliyor. Güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlarına rağmen bu bölgeler, vatandaşlar için hâlâ büyük risk barındırıyor.

Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 1

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan bazı mahalleler, artan asayiş olayları nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Üniversite eğitimi, iş değişikliği ya da turistik amaçlarla şehir değiştirmeyi planlayan yurttaşlar, gidecekleri bölgelerin güvenli olup olmadığını araştırırken bu mahalleler “riskli bölgeler” olarak öne çıkıyor.

Suç oranlarının en yoğun olduğu alanlar çoğunlukla büyükşehirlerde bulunsa da, Anadolu’nun pek çok kentinde de benzer illegal faaliyetlerin yaşandığı mahalleler bulunuyor.

1 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 2

Cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti, taciz ve gasp gibi suçların sıkça yaşandığı bu bölgelerde, güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak operasyonlar gerçekleştiriliyor. Buna rağmen söz konusu mahalleler, kamuoyunda “Türkiye’nin Teksas’ı” olarak anılmaya devam ediyor.

Gece saatlerinde sokağa çıkmanın ciddi risk taşıdığı bu alanlarda, organize suç grupları ve çetelerin etkin olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyor.

2 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 3

Çin çin mahallesi Ankara- Altındağ

3 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 4

Bağlarçeşme Esenyurt-İstanbul

4 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 5

Arabayatağı Yıldırım-Bursa

5 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 6

Bağlar- Diyarbakır

6 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 7

Gaziosmanpaşa Canik-Samsun

7 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 8

Çilek Mahallesi Akdeniz-Mersin

8 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 9

Sarıgöl Mahallesi Gaziosmanpaşa- İstanbul

9 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 10

Dağlıoğlu Seyhan-Adana

10 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 11

Kadifekale Konak-İzmir

11 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 12

Tarlabaşı Beyoğlu-İstanbul

12 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 13

Turgutreis Akdeniz- Mersin

13 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 14

Kore Mahallesi- Tekirdağ

14 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 15

Düztepe Şahinbey-Gaziantep

15 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 16

Çarşamba-Samsun

16 17
Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi: Girmek cesaret, çıkmak şans işi - Resim: 17

Muhacir Pazarı-Konya

17 17
