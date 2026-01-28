Aydın Şehir Hastanesi’nin yapım sürecine ilişkin açıklanan rakamlar, kamuoyunda büyük tartışma yarattı. 2020 yılında 1 milyar liranın altında bir bedelle ihale edilen proje için bugün açıklanan toplam maliyetin 65,5 milyar liraya ulaşması, aradaki farkın nasıl oluştuğu sorusunu beraberinde getirdi.

Aradan geçen 6 yılda maliyetin tam 66 kat artması, “Bu para nereye gitti?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İhale süreci nasıl başladı?

Aydın Şehir Hastanesi’nin yapım süreci, Eylül 2020’de Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ihale ile başladı. 950 yatak kapasiteli hastane için belirlenen ihale bedeli 976 milyon TL (yaklaşık 129,5 milyon dolar) oldu. İhaleyi Kolin İnşaat ile Zey Yapı ortaklığı kazandı.

Ancak proje öngörülen sürede tamamlanamadı. Aralık 2023’te bu kez bir ikmal ihalesi yapıldı. Bu ihaleyi Zey Yapı, Pakhan İnşaat, Zeki Peker ve Gülten Peker iş ortaklığı 3,7 milyar TL bedelle aldı. Zey Yapı’nın sahibi Zeki Peker’in geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olması dikkat çekti.

66 katlık artış resmi bültenle ortaya çıktı

İlk ihale ve ikmal ihalelerinin toplam tutarı yaklaşık 5 milyar TL seviyesindeyken, Ocak 2026’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi bülten tüm hesapları değiştirdi.

Bültende hastanenin yatırım büyüklüğü 65,5 milyar lira olarak açıklandı. Bu rakam, maliyetin 6 yılda 66 kat arttığını ortaya koydu.

Gazeteci Çiğdem Toker, açıklanan tutarın akılla izah edilemeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bütün o diyaliz ünitelerini, poliklinikleri, nükleer tıp merkezlerini, cihazları ve yatakları alt alta koysanız bile 65,5 milyar liraya yaklaşamaz bile. Bu 1,5 milyar dolar demektir. 976 milyon liraya ihale edilen bir yerin maliyetinin 6-7 yılda 66 kata katlanmasının topluma izah edilmesi lazım.”

Hastanede yer alacağı belirtilen 3 MR, 3 tomografi cihazı ve 250 yoğun bakım yatağı gibi donanımların toplam maliyetinin, açıklanan 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğünü karşılamaktan çok uzak olduğu ifade ediliyor.

Çiğdem Toker, sürecin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Yani gerçekten çok garip bir durum. 976 milyon liraya 2020 yılında ilk ihalesi yapılan bir hastanenin 6-7 yıl sonra işte 65-66 katta katlanması... Bunun topluma izah edilmesi lazım. Bu böyle olmaz.”