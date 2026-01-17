Diyarbakır’da yaşanan depremin ardından inşa edilen TOKİ konutlarında birçok aksaklık yaşanıyor. Bağlar ilçesinin Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan TOKİ 3. Etap yerleşkesinde yaşanan teknik arızalar, site sakinlerini canından bezdirdi.

TOKİ’de su baskını

İddialara göre, terfi merkezlerinde meydana gelen sorunlar sebebiyle bazı bloklarda günlerdir elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Öte yandan, bloklardaki bir binanın bodrum katını su bastı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektrik ve su kesintileri yaşanıyor

Amida Haber'de yer alan habere göre, havanın giderek soğuduğu şehirde temel ihtiyaçlardan mahrum kalan yurttaşlar, özellikle geceleri büyük sıkıntı çektiklerini ifade etti. Sorunun yeni olmadığına dikkat çeken site sakinleri, arızaların uzun bir zamandır devam ettiğini ve gerçekleşen başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm sunulmadığının altını çizdi.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, TOKİ yönetimi başta olmak üzere ilgili kurumlara defalarca bildirimde bulunduklarını fakat somut bir adım atılmadığını belirtti.