Fenerbahçe, kış transfer döneminin son bölümünde rotayı İskoçya’ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Rangers’ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti için gizli bir operasyon yürüttüğü ortaya çıktı.

İngiliz medyası Telegraph’a göre, 1.92 boyundaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Rangers’a 15 milyon Euro’luk bonservis teklifi sundu.

FENERBAHÇE ISRARCI

Ancak İskoç kulübü, Eylül ayında 8.6 milyon Euro bedelle Everton’dan transfer ettiği Chermiti’yi Ocak ayında satmayı düşünmedi ve teklifi geri çevirdi. Sarı-lacivertli kulüp, transferde ısrarcı ve Chermiti’yi bitirmek istiyor.

DURAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Avrupa'dan Jhon Duran'a ilgi gösteren kulüpler var. Kolombiyalı futbolcu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Önceliği ise İngiltere.

Rangers yönetimi, Chermiti’nin potansiyeline ve takıma uyumuna güvendiğini belirterek, sezon ortasında gelen yüksek teklifi kabul etmedi. 21 yaşındaki oyuncu, Premier Lig deneyimi, hava hakimiyeti ve top saklama becerisiyle Fenerbahçe’nin hücum hattında eksik olan parçayı tamamlayabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.