KARAMAHMUTOĞLU'NDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, saldırılarda yaralanan öğrencilere acil şifa, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmen için başsağlığı diledi.

“YUSUF TEKİN UTANMADAN GÖREVDE KALIYOR”

Karamahmutoğlu, saldırıların sorumluluğunun yalnızca saldırganlara yüklenmesini eleştirerek, okullarda güvenliğin sağlanamadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı’nı hedef alan Karamahmutoğlu, istifa çağrısı yaptı. Bakan Tekin için "utanmadan görevinin başında kalabiliyor" dedi.

“YA ERKEN SEÇİM YA ARA SEÇİM”

Ak Parti hükümetinin ülkeye “taşınamaz bir yük” haline geldiğini savunan Karamahmutoğlu, Anayasa’nın zorunlu kıldığı ara seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. “Ya erken seçim ya ara seçim” diyerek hükümetin güven tazelemesi çağrısında bulundu.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI: “6 YILDIR AYDINLATILMIYOR”

Karamahmutoğlu, Gülistan Doku’nun kaybolması ve ölümüne ilişkin dosyanın altı yıldır aydınlatılmadığını söyleyerek sorumluluğun Ak Parti hükümetinin bakanlıklarında olduğunu öne sürdü. Sinan Ateş cinayetini de hatırlatan Karamahmutoğlu, faili meçhul dosyaların siyasi gölgede kaldığını iddia etti.

“YENİ ANAYASAYI HALKIN ÖNÜNE GETİREMEYECEKSİNİZ”

Karamahmutoğlu, iktidarın “yeni anayasa” girişimini eleştirerek, bunun Abdullah Öcalan’a yönelik “umut hakkı” tartışmalarıyla bağlantılı olduğunu savundu. “Bu anayasa, Cumhuriyet’in ölüm fermanı olur” ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİNE TEPKİ: “İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMELİ”

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarını da hedef alan Karamahmutoğlu, büyükelçinin “istenmeyen adam” ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Barrack’ın ifadelerini “küstahça” olarak değerlendirdi.

AKBELEN VE GİRESUN VURGUSU: “AKP DOĞADAN YANA DEĞİL”

Zafer Partisi’nin çevre politikalarına da değinen Karamahmutoğlu, Giresun’da 120 bin dönümü aşan alanın ruhsatlandırıldığını belirterek tarım arazileri ve su kaynaklarının risk altında olduğunu söyledi. Akbelen Ormanları’ndaki acele kamulaştırma kararlarını da eleştiren Karamahmutoğlu, “AKP hükümeti doğayı savunanların değil, çevre katliamı yapanların tarafında” dedi.

“KÖYLÜNÜN YANINDAYIZ”

Milas İkizköy’de tutuklanan köylülere dikkat çeken Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin zeytinliklerini ve yaşam alanlarını korumaya çalışan vatandaşların yanında olduğunu belirtti.