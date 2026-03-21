Zafer Partisi Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Fikret Bayır, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesajına tepki gösterdi. Bayır, Metsola’nın EOKA’nın eylemlerini “kahramanlık, cesaret ve fedakarlık” olarak tanımlamasını eleştirerek, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bayır, Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü için yayımladığı mesajda, EOKA'nın eylemlerini "kahramanlık, cesaret ve fedakarlık" olarak ifade etmiştir. EOKA bir terör örgütüdür ve Kıbrıs Türk halkına karşı acımasız toplu katliamlar yapmıştır. Bu bakımdan, AP Başkanının terörü öven bu ifadeleri, Avrupa Birliği değerleriyle de çelişen, tarihi bir skandaldır. Kıbrıs Türk halkının varlığını, tarihini ve acılarını yok sayan bu sorumsuz söylem, Kıbrıs için barış ve istikrar yerine, terör ve şiddeti meşrulaştırma yolunu açmaktadır. AP Başkanı Metsola’nın talihsiz sözlerini şiddetle kınıyor ve vakit geçirmeden kendisini Kıbrıs Türk Halkından özür dilemeye davet ediyoruz."