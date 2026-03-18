Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 18 Mart Çanakkale Zafer'i dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kanla kazanılan toprakları, masa başında kaybettirmeyeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 18 Mart Çanakkale Zafer'i dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj ve video yayımladı. Özdağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce şehidimizin canıyla alınan bu vatanı, bir imzanın ucuna bağlamaya kimsenin hakkı da haddi de yoktur. Kanla kazanılan toprakları, masa başında kaybettirmeyeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum."