Orta Dünya küllerinden değil, doğrudan hayranların kalbinden yeniden doğuyor! Warner Bros. Discovery ve New Line Cinema, "Tolkien Okuma Günü"nde (yani Sauron'un devrildiği o kutlu günde) sadece bir film değil, adeta bir sevgi mektubu duyurdu. Yıllardır televizyonda konuklarını Tolkien bilgisiyle döven ünlü şovmen Stephen Colbert, artık bizzat kalemi eline alıyor.

BİR HAYRANIN ZAFERİ: STEPHEN COLBERT VE "GEEK" ZİRVESİ

Stephen Colbert’in Tolkien sevgisi bir sır değil; ancak bu projede sadece bir "isim" olarak yer almıyor. Colbert, senaryoyu oğlu Sean ve orijinal üçlemenin ruhunu koruyan efsanevi senarist Philippa Boyens ile birlikte yazıyor. Peter Jackson ise projeye yapımcı olarak tam destek veriyor. Colbert bu süreci, "İki yıldır Peter ile fısıldaşarak bu fikri olgunlaştırıyorduk" sözleriyle özetliyor. Bu, sinema tarihinin en profesyonel "hayran çalışması" olmaya aday.

FRODO GİTTİKTEN 14 YIL SONRA: ELANOR GAMGEE SAHNEYE ÇIKIYOR!

Yeni filmimiz "Shadow of the Past", Kralın Dönüşü'nün o hüzünlü finalinden tam 14 yıl sonrasını konu alıyor. Frodo, Gri Limanlar’a yelken açmış; Shire ise sakin bir huzura kavuşmuş gibidir. Ancak huzur, göründüğü kadar kalıcı değildir.

Hikayenin merkezinde Samwise Gamgee’nin kızı Elanor var. Elanor, babasının anlattığı hikayelerin sadece birer masal olmadığını, Shire’ın sınırlarının ötesinde hâlâ kadim ve karanlık sırların gizlendiğini fark ediyor. Sam, Merry ve Pippin; eski günlerin nostaljisiyle değil, bu yeni karanlığın izini sürmek için bir kez daha yollara düşüyor.

KİTAP HAYRANLARINA MÜJDE: TOM BOMBADİL VE HÖYÜK YAYLALARI!

Filmin en büyük sürprizi ise Peter Jackson’ın ilk üçlemede "süre yetmezliği" nedeniyle dışarıda bıraktığı o kült sahnelerin geri dönmesi. Colbert, kitaplarda hayranların en çok sevdiği ancak beyaz perdede hiç göremediği Tom Bombadil ve tüyler ürperten Barrow-Downs (Höyük Yaylaları) sahnelerinin bu filmde can bulacağını müjdeledi.

Bu film, sadece bir devam hikayesi değil, aynı zamanda orijinal üçlemede "atlanan" o zengin Tolkien evrenine bir saygı duruşu niteliğinde.

2027 ÖNCESİ BÜYÜK HAZIRLIK

"Shadow of the Past", Warner Bros'un genişletilmiş Orta Dünya planlarının en kritik parçası. Andy Serkis'in yöneteceği The Hunt for Gollum filminin ardından gelecek olan bu yapım, seriyi sadece aksiyon odaklı değil, daha derin ve edebi bir yöne çekmeyi hedefliyor.

FİLMDEN SONRA BİR DE OYUN SÜRPRİZİ

Hem Orta Dünya hem video oyun hayranlarını heyecanlandıracak bir diğer haber de yaklaşık 100 milyon dolar dolarlık fonla desteklenen açık dünya, aksiyon türünde yeni bir video oyun hazırlığı yapıldığı oldu.

Sonuç Yüzüklerin Efendisi hayranlarını sevindirir mi yoksa üzer mi? Onu da bekleyip göreceğiz.