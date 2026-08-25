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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yaz sezonu boyunca vatandaşlara hizmet veren yüzme havuzu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kapılarını kapattı.

Bilecik’in Söğüt Belediyesinden yapılan açıklamada yaz aylarında vatandaşların serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzunda sezonun sona erdiği duyuruldu.

Yapılan duyuruda, sezon boyunca havuza gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür edilerek, “Sezon boyunca havuzumuza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda yeniden buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verildi.