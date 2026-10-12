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Fransa'da büyük market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik düzenlenen siber saldırı, gıda sektöründe ciddi kayıplara neden oldu. Bilgisayar korsanlarının buzdolabı ve dondurucuları uzaktan kontrol eden yazılıma müdahale ederek sıcaklıkları yükselttiği bildirildi.

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, saldırıdan Coopérative U zincirinin 100'den fazla şubesi ile Intermarché ve Netto'ya ait en az 300 mağaza etkilendi. Carrefour, Monoprix ve E.Leclerc gibi büyük perakende zincirleri de saldırının hedefleri arasında yer aldı.

DONDURUCULARIN SICAKLIĞI 50 DERECEYE ÇIKTI

Saldırganların, Danimarkalı Danfoss şirketinin sağladığı uzaktan yönetim yazılımını hedef aldığı belirtildi. Sistemlere gönderilen komutlarla soğutma ünitelerinin sıcaklıkları artırıldı.

Reuters'ın aktardığına göre Intermarché, bazı buzdolaplarının gece boyunca yaklaşık altı saat süreyle 50 dereceye kadar ısındığını açıkladı.

Danfoss ise etkilenen cihazların eski modeller olduğunu ve daha önce belirlenen bir güvenlik açığına karşı güncellenemediklerini bildirdi.

YÜZLERCE MARKETTE GIDALAR İMHA EDİLDİ

Saldırının yaklaşık 500 mağazayı etkilemiş olabileceği değerlendirilirken Carrefour, 80 şubesindeki soğutma sistemlerinin hedef alındığını duyurdu. Monoprix ise mağazalarının yaklaşık yüzde 5'inin saldırıdan etkilendiğini bildirdi.

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla sıcaklık kontrolü bozulan dolaplardaki ürünler satıştan kaldırıldı. Intermarché, etkilenen ünitelerde bulunan gıdaların tamamının imha edildiğini açıkladı.

Bazı mağazalarda donduruculardan sıcak hava yayıldığı, kimi noktalarda ise küçük çaplı yangınlar çıktığı aktarıldı.

ZARAR MİLYONLARCA AVROYU BULABİLİR

Fransız BFMTV'nin haberine göre Alsace bölgesindeki yalnızca iki süpermarketin toplam zararı 270 bin avroya ulaştı.

Ülke genelindeki kaybın milyonlarca avroyu bulabileceği değerlendirilirken saldırının kesin bilançosu henüz açıklanmadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paris Savcılığı, büyük perakende zincirlerini etkileyen saldırıya ilişkin siber suç soruşturması başlattı.

Avrupa Birliği Gıda Komiseri Christophe Hansen de saldırıyı kınayarak gıda güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Coopérative U Üst Yöneticisi Dominique Schelcher ise yaşananları benzeri görülmemiş derecede ciddi bir saldırı olarak nitelendirerek kritik gıda tedarik ekipmanlarının hedef alınmasına tepki gösterdi.