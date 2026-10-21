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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Tekin'i Genel Merkez'e gelişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

“NİKAHA DAVET ETMEK İÇİN GELDİM”

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tekin, ziyaretin siyasi bir gündem taşımadığını belirterek, 18 Kasım'da yapılacak kızının nikahına Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Tekin, görüşmede ailevi ve özel konuların konuşulduğunu ifade etti.

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kızına mutluluklar dilediğini, kendilerinin de nikah töreninde Kılıçdaroğlu'nu görmekten mutlu olacaklarını ilettiklerini söyledi.