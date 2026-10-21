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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalarda 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurdu.

Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişinin mal varlıklarına yönelik tedbirler alındığını ifade ederek soruşturmaların ve haksız kazançların iadesine yönelik süreçlerin sürdüğünü belirtti.

88 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gürlek, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ve haksız kazançlara yönelik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır. TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."