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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerini ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen'in de eşlik ettiği ziyarette Balaban, merkezlerde eğitim alan kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

KURSİYERLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Kursiyerlerle sohbet eden Balaban, kadınların eğitim, üretim ve sosyal hayata katılımını destekleyen merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerin talep ve önerilerini de dinleyen Balaban, merkezlerde gerçekleştirilen çalışmaları yakından inceledi. Balaban, kadınların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan merkezlerin önemine dikkat çekti.

Merkezlerde verilen eğitimler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında eğitmenlerden bilgi alan Balaban, çalışmalarından dolayı eğitmenlere teşekkür etti.