Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Evros (Meriç) bölgesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 25 adet tabanca ile çok sayıda şarjör bulundu.

Yakalanan silahların üzerinde üretici bilgisi ve seri numarası bulunmadığı tespit edildi. Öte yandan operasyonda cep telefonları ve SIM kartlara da incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. İkinci şüpheli kişinin de silahların teslimatını organize eden kişi olduğu tespit edildi.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Yunan makamları, ele geçirilen silahların Türkiye bağlantılı organize suç gruplarına gönderilmesinin planlandığını değerlendirirken, olayın uluslararası silah kaçakçılığı ağıyla bağlantılarının araştırıldığını duyurdu. Öte yandan yetkililer, bu tür silahların izinin sürülmesinin oldukça zor olduğunu belirtti.