Türk futbolunda yaptığı sansasyonel açıklamalarla gündemden düşmeyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF tarafından kendisine verilen cezayı açıklayarak sitem etti.

YÜKSEL YILDIRIM: 'SON 3 MAÇA KATILMAMAMI İSTİYORLAR'

HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "TFF'den ceza geldi. 2. 8 milyon TL para cezası ve 21 gün hak mahrumiyeti. Bunun için itirazlarımızı yapacağız. Avukatlarım hazırlık yapıyor. Yani son 3 maça benim katılmamamı isitiyorlar kısacası. 21 günlük ceza bana bunu anlatıyor." dedi.

'FUTBOLDA ADALETİN OLMA ŞANSI SIFIR'

Kupada oynanan Trabzonspor maçıyla ilgili eleştirilerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Doğru söyleyince böyle oluyor. Trabzon maçında olacakları söylememize rağmen hakemin çıkıp Trabzonspor forması giymiş gibi yanlı yönetti. Maçı yayınlayan kurumun televizyonunu izliyorum. Maç sonrası pozisyonları gösteriyor. Hep Samsunspor'un aleyhine olan pozisyonları koymuşlar. Bir tane Trabzonspor'un aleyhine bir pozisyon yorumlamadılar. Şaşırdım. Türkiye'de herkes bildiği şekilde yapıyor. Burada adalet aramayacağız. Futbolda adaletin olma şansı sıfır." diye konuştu.