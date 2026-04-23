Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor'a evinde penaltı atışlarıyla elenen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım sert açıklamalarla karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı hedef aldı.

YÜKSEL YILDIRIM: 'BÜTÜN EMEĞİMİZİ YOK ETTİLER'

Yüksel Yıldırım maç sonrası şunları söyledi:

"3 hafta önce bizi doğrayan hakemi gönderdiler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Türk futboluna el atması lazım. Anadolu'nun canı yanıyor. İtibarsızlaştırıyorlar. Hakemlerin yaptığı hataları görün, bütün emeğimizi yok ettiler. Hakem görevini yaptı.

'KARAOĞLAN DÜDÜĞÜNÜ ASMALISIN'

Bugün utanıyorum. Bu hakemlerle ne yapacağız. Biz de yeter artık diyoruz. Adalet istiyoruz. Kimseye kıyak yapın demiyoruz. Karaoğlan düdüğü asmalısın. Talimatları uyguluyorsun, telefonlarını dinleyin. Verecekleri ceza umurumda değil.

'SAMSUNSPOR'U RESMEN DOĞRADI'

Artık MHK'yı tanımıyoruz. Art niyetli bir hakem bu akşam Samsunspor'u resmen doğradı. Eyyamcı! Gözlerimle gördüm!"

SEBASTIAN HAHN: 'HAKEM PERFORMANSI KABUL EDİLEMEZDİ'

Öte yandan cezalı Thorsten Fink'in yerine Samsunspor'da maç sonu konuşan yardımcı antrenörü Sebastian Hahn de hakem performansına değinerek, "Şanssız bir şekilde elendik diyebilirim. Hakem performansı kabul edilemezdi. Kendisinin performansını Rize'de de tecrübe etmiştik. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.