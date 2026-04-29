OLAYLAR



1091 - Peçenekler ile Bizans İmparatorluğu arasında Levounion Muharebesi gerçekleşti.

1903 - Alberta, Kanada'da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü.

1916 - Kut'ül Ammare Kuşatmasında, Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı.

1920 - TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı.

1939 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak, 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.

1939 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan von Papen güven mektubunu sundu.

1945 - İtalya'daki Alman birlikleri teslim oldu.

1945 - Adolf Hitler, Eva Braun ile Berlin'de evlendi ve Amiral Karl Dönitz'i veliahtı tayin etti.

1945 - Sovyet tankları Berlin'e girdi.

1945 - Dachau Toplama Kampında tutulanlar, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.

1949 - Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertegin'in yargılanmasına başlandı.

1951 - Helsinki'de serbest stil kategorisinde ilk defa düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türk Millî Takımı kazandı.

1955 - Güney Vietnam'da iç savaş başladı.

1968 - Hair Müzikali, Broadway'de perdelerini açtı.

1991 - Bangladeş'te meydana gelen kasırga, en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

1992 - Los Angeles'ta çıkan halk ayaklanmasında, üç gün içinde 54 kişi öldü ve yüzlerce bina tahrip edildi.

2004 - Oldsmobile, son otomobilini üretti. Şirket, tam 107 yıldır otomobil üretimi yapıyordu.

2005 - Suriye, 29 yıl süren işgalin ardından Lübnan'dan tamamen çekildi.

2007 - İstanbul'da Çağlayan Mitingi düzenlendi.

2011 - Birleşik Krallık'ta Galler Prensi William, Kate Middleton ile evlendi.

2017 - Türkiye'de Vikipedi'ye erişim engellendi.

DOĞUMLAR

1785 - Karl Drais, Alman mucit (ö. 1851)

1806 - Ernst von Feuchtersleben, Avusturyalı hekim, şair ve filozof (ö. 1849)

1818 - II. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1881)

1854 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi (ö. 1912)

1863 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (ö. 1961)

1880 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (ö. 1943)

1892 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (ö. 1971)

1893 - Harold Clayton Urey, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)

1899 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1974)

1901 - Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru (ö. 1989)

1906 - Eugène Ehrhart, Fransız matematikçi (ö. 2000)

1907 - Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1997)

1924 - Annette Chalut, Fransız hekim ve direnişçi

1943 - İlker Başbuğ, Türk orgeneral ve 26. Genelkurmay Başkanı

1945 - Paolo Pietrangeli, İtalyan şarkıcı, söz yazarı, film yönetmeni ve senarist (ö. 2021)

1951 - Igor Yankovski, Sovyet-Rus aktör, film yapımcısı ve televizyon sunucusu (ö. 2025)

1954 - Jerry Seinfeld, Amerikalı komedyen

1957 - Daniel Day-Lewis, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1958 - Michelle Pfeiffer, Amerikalı sinema oyuncusu

1958 - Herbert Mertin, Şilili-Alman hukukçu ve siyasetçi (ö. 2025)

1960 - Steve Blum, Amerikalı seslendirme sanatçısı

1963 - Aykut Gürel, Türk besteci ve müzisyen

1966 - Cihat Yaycı, Türk asker, akademisyen ve yazar

1967 - Dan Ariely, psikoloji profesörü ve davranışsal ekonomisttir

1967 - Latif Doğan, Türk şarkıcı

1967 - Master P ya da iş dünyasında kullandığı adıyla P. Miller, Amerikalı rapçi, yapımcı, aktör ve yatırımcı

1968 - Kolinda Grabar-Kitarović, Şubat 2015 yılından Şubat 2020'ye kadar Hırvatistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hırvat siyasetçi

1969 - İzel Çeliköz, Türk şarkıcı

1970 - Andre Agassi, Amerikalı tenisçi

1970 - China Forbes, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1970 - Uma Thurman, Amerikalı sinema oyuncusu

1973 - David Belle, Fransız oyuncu

1974 - Anggun, Endonez-Fransız şarkıcı

1975 - Ziynet Sali, Kıbrıs Türkü müzisyen

1976 - Taner Gülleri, Türk futbolcu

1976 - Fabio Liverani, İtalyan millî futbolcu

1977 - Titus O'Neil, Amerikalı profesyonel güreşçi ve emekli profesyonel futbolcu

1979 - Lee Dong-Gook, Güney Koreli futbolcu

1980 - Bahar Yanılmaz, Türk oyuncu

1982 - Cengiz Coşkun, Türk model ve oyuncu

1982 - Kate Nauta, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı

1983 - David Lee, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1983 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu ve siyasetçi

1983 - Semih Şentürk, Türk eski millî futbolcu, teknik direktör ve spor yorumcusu

1984 - Paulius Jankunas, Litvan basketbolcu

1984 - Melike İpek Yalova, Türk oyuncu

1987 - Sara Errani, İtalyan tenisçi

1988 - Emre Pürselim, Türk futbolcu.

1988 - Elías Hernández, Meksikalı futbolcu

1988 - Tevfik Mahlufi, Cezayirli orta mesafeci

1989 - Domagoj Vida, Hırvat futbolcu

1991 - Jung Hye-sung, Güney Koreli oyuncu

1992 - Sebastian Holmén, İsveçli futbolcu

1992 - Bilal Özhan, Türk futbolcu

1993 - Andrei Marc, Rumen profesyonel futbolcu

1996 - Katherine Langford, Avustralyalı aktris

2001 - Johannes Pietsch, Avusturyalı şarkıcı

2006 - Xochitl Gomez, Amerikalı oyuncu

2007 - Sofía de Borbón, İspanya Kralı VI. Felipe ve Letizia Ortiz'nın ikinci çocuğu

ÖLÜMLER

1380 - Siena'lı Katerina, Dominikan Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan üyesi ve mistik (d. 1347)

1688 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (d. 1620)

1771 - Francesco Bartolomeo Rastrelli, İtalyan kökenli Rus mimar (d. 1700)

1870 - Juan Crisóstomo Falcón, Venezuela devlet başkanı (d. 1820)

1924 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (d. 1869)

1933 - Konstantinos Kavafis, Yunan şair (d. 1863)

1944 - Bernardino Machado, 1915-16 ve 1925-26 dönemlerinde Portekiz cumhurbaşkanı (d. 1851)

1945 - Matthias Kleinheisterkamp, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Waffen SS generali (d. 1893)

1947 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (d. 1867)

1951 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (d. 1889)

1951 - Osman Batur, Kazak direniş lideri (Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için Çinlilere karşı mücadele veren halk kahramanı) (d. 1899)

1954 - Zekai Apaydın, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1884)

1956 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman mareşal (d. 1876)

1967 - Anthony Mann, Amerikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1906)

1979 - Muhsin Ertuğrul, Türk yönetmen, oyuncu ve yapımcı (d. 1892)

1980 - Alfred Hitchcock, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1899)

1988 - Leman Cevat Tomsu, Türk mimar ve akademisyen (Türkiye'nin ilk kadın mimarı) (d. 1913)

1992 - Burhan Uygur, Türk ressam (d. 1940)

2006 - John Kenneth Galbraith, Kanada kökenli Amerikalı ekonomist (d. 1908)

2008 - Albert Hofmann, İsviçreli bilim insanı (LSD'yi sentezleyen ilk kişi) (d. 1906)

2009 - Sedat Balkanlı, Türk futbolcu (d. 1965)

2010 - Avigdor Arikha, İsrailli-Fransız ressam, baskı sanatçısı ve sanat tarihçisi (d.1929)

2012 - Şükrü Ganem, Libyalı siyasetçi (d. 1942)

2013 - Parekura Horomia, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1950)

2014 - Iveta Bartošová, Çek şarkıcı (d. 1966)

2014 - Bob Hoskins, İngiliz aktör (d. 1942)

2014 - Tahir Şeybi, Tunuslu eski millî futbolcu (d. 1946)

2014 - Gailene Stock, Avustralya-İngiliz balerin ve bale eğitmeni (d. 1946)

2016 - Alyson Bailes, İngiliz kadın diplomat, politika uzmanı, akademisyen ve dilbilimci (d. 1949)

2016 - Renato C. Corona, Filipinli yüksek mahkeme başkanlığı yapmış üst düzey hukukçu (d. 1948)

2016 - Jok Church, Amerikalı animatör ve çizgi film yapımcısı (d. 1949)

2016 - Chen Zhongshi, Çinli şair ve yazar (d. 1942)

2018 - Lester James Peries, Sri Lankalı film yönetmeni, senarist ve film yapımcısı (d. 1919)

2018 - Luis García Meza Tejada, Eski bir Bolivya diktatörü (d. 1929)

2018 - Michael Martin, Britanyalı İşçi Partili siyasetçi (d. 1945)

2018 - Özden Örnek, Türk asker ve Deniz Kuvvetleri'nin 20. Komutanı (d. 1943)

2018 - Rose Laurens, Fransız kadın şarkıcı ve söz yazarı (d. 1953)

2019 - Carlo Maria Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (d. 1932)

2019 - Dilber Ay, Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu (d. 1956)

2019 - Eldon A. Bargewell, Tümgeneral rütbesindeki Amerikalı eski üst düzey asker (d. 1947)

2019 - Gino Marchetti, Amerikan futbolcusu (d. 1926)

2019 - John Llewellyn Moxey, Arjantin doğumlu İngiliz film ve televizyon yönetmeni (d. 1925)

2019 - Leslie Allan Murray, Avustralyalı şair, tarihçi, romancı, egitimci ve eleştirmen (d. 1938)

2019 - Josef Šural, Profesyonel Çek futbolcu (d. 1990)

2019 - Ellen Tauscher, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (d. 1951)

2020 - Philippe Breton, Fransız Roma Katolik piskopos (d. 1936)

2020 - Germano Celant, İtalyan sanat tarihçisi (d. 1940)

2020 - Lenora Garfinkel, Amerikalı mimar (d. 1930)

2020 - Denis Goldberg, Güney Afrikalı insan hakları aktivisti ve siyasetçi (d. 1933)

2020 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (d. 1995)

2020 - İrrfan Khan, Hint aktörü (d. 1967)

2020 - Martin Lovett, İngiliz çellist (d. 1927)

2020 - Dick Lucas, Amerikan futbolcusu (d. 1934)

2020 - Noel Walsh, İrlandalı futbolcu (d. 1935)

2021 - Pierre Bézard, Fransız hukukçu (d. 1932)

2021 - Amris, Endonezyalı siyasetçi ve general (d. 1957)

2021 - Hans van Baalen, Hollandalı siyasetçi (d. 1960)

2021 - Rajendrasingh Baghel, Hint siyasetçi ve tarımcı (d. 1945)

2021 - Anne Buydens, Almanya doğumlu Belçikalı-Amerikalı aktris, hayırsever ve film yapımcısı (d. 1919)

2021 - Johnny Crawford, Amerikalı aktör, şarkıcı, müzisyen ve bando şefi (d. 1946)

2021 - Zhang Enhua, Çinli millî futbolcu (d. 1973)

2021 - Billie Hayes, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1924)

2022 - Joanna Barnes, Amerikalı aktris, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1934)

2022 - Taz Stereo Nation, Hint asıllı İngiliz şarkıcı, besteci ve aktör (d. 1967)

2024 - Mihaylo Fomenko, Ukrayna asıllı Sovyet millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)

2025 - Angela Francese, İtalyan siyasetçi ve sendikacı (d. 1950)