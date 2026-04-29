Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı'nda vakıf başkanı Samed Ağırbaş'ın ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Bayraktar, Doruk Maden işçileri konusunda hükümetin elinden geleni yaptığını vurgulayarak işverenin çıkardığı sorunlara değindi ve "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem. Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok" dedi.

Şimdiye kadar kömür madenleri için birçok teşvik sağlandığını altını çizen Bakan Bayraktar, yerli kömürden 2029 yılına kadar alım garantisi verildiğini hatırlattı. Bayraktar, bu politikanın 30 bin çalışana istihdam sağladığını belirterek, “Eğer burada bir peşkeş aranıyorsa, bu 30 bin çalışana yapılmıştır” ifadelerine yer verdi ve alım garantisi olmadan söz konusu işçilerin çalışma imkânının ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.

"TEŞVİKLER GELİŞİGÜZEL VERİLMEMEKTE"

Teşviklerin gelişigüzel verilmediğine vurgulayan Bakan Bayraktar belirli şartların sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Bayraktar, işçiye maaş borcu olan firmalara teşvik verilmediği, çevre standartlarını karşılamayan, bacası veya filtresi olmayan tesislerin desteklenmediği ve devlete borcu bulunan şirketlerin teşvik kapsamına alınmadığını belirtti. Tüm bu kriterlere rağmen bazı işletmelerde işçi maaşlarının ödenmemesinin sürdüğünü belirten Bayraktar, bu durumun kabul edilemez olduğunu tekrarladı.

"İŞÇİYE BORCU OLAN ŞİRKETE RUHSAT VERMEYİZ"

Bakan Bayraktar açıklamalarında ayrıca "İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem" ifadelerine yer verdi.