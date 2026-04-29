Şampiyonlar Ligi yarı final turunun ilk maçında Paris Saint-Germain Bayern Münih’i Parc des Princes’te ağırladı.

Erken final olarak nitelendirilen bu dev karşılaşma, futbolseverlerin uzun süre hafızalarından silinmeyecek tarihi bir maça sahne oldu.

9 gollü nefes kesen karşılaşmada perdeyi 17’inci dakikada penaltıdan Harry Kane açtı.

Bayern Münih’in üstünlüğü çok uzun sürmedi ve 24’te Kvaratskhelia Neuer’i çaresiz bırakan şutuyla skora eşitliği getirdi.

Bu golden 9 dakika sonra Joao Neves Dembele’nin ortasında yaptığı kafa vuruşuyla PSG’yi öne geçirdi.

İlk yarıda son dakikalara girilirken Bayern Münih sezonun en çok öne çıkan isimlerinden Michael Olise ile 41’de beraberliği yakaladı.

İlk yarının son dakikasında PSG penaltı kazandı ve Ousmane Dembele beyaz noktadan ağları havalandırarak takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı.

45 dakikada atılan 5 gol, Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk yarısında en fazla gol atılan yarı final mücadelesi olarak kayıtlara geçti.

Tarihi ilk yarının ardından dev maçta iki takım da vites düşürmedi. PSG ikinci yarıya bıraktığı yerden devam ederek 56’ta Kvaratskhelia, 58’de de Dembele’nin peş peşe attığı gollerle skoru 5-2’ye getirdi.

Herkes PSG’nin maçı kopardığını düşünürken oyundan kopmayan Bayern Münih benzer bir sekansla karşılık verdi ve 3 dakika içerisinde Upamecano (65’) ile Luis Diaz’ın (68’) attığı gollerle farkı bire indirerek yeniden maça ortak oldu.

Son düdüğe kadar nefes kesen karşılaşmada yüksek tempoya rağmen başka gol sesi çıkmadı ve PSG evinde Bayern Münih’i 5-4 mağlup ederek final için avantajı yakaladı.

Futbolseverler şimdiden Allianz Arena’da oynanacak rövanş maçını sabırsızlıkla beklemeye başladı.