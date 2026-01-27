Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Besicinin alacağı desteği hakim, doktor götürdü

İktidarın hayvancılığı destekleme politikasına isyan: Adam kayırılıyor. Avukat, hakim, doktor birkaç hayvan alıyor, devlet desteği gerçek besiciye değil, onlara veriliyor. Tarım Müdürlüğü personeli de ortalarda görünmüyor

ÇOBAN BİLE BULAMIYORUZ

Elazığ'da besiciler, devletin verdiği desteğin yetersizliğinden dertli. Besici Yakup Doğan, "Devletin verdiği destek bin lira, 2 bin lira kurtarmaz. Dana başı 5-10 bin lira destek verecek ki gençler de bu işe yönelsinler. Kendimiz üretebilelim ama devlet bu işe yönelmiyor, destek vermiyor. Özellikle gençlere destek verecek, süt üreticilerine daha çok verecek ki üretsinler. Bugün Suriyeliler, Afganlılar olmasa çalışacak çoban alınamıyor. Ya kendimiz yapacağız ya da bu işi bırakacağız. Meralarımız bomboş. Geçen sene gittim, otlanacak hayvan yok, otlatacak insan da yok” dedi.

GERÇEK ÜRETİCİYE VERİLSİN

Doğan, şunları söyledi: Devletin süt üreticilerine büyük destek vermesi lazım ki bu danalar doğsun. Artık doktorudur, avukatıdır, hakimidir, gelip hayvancılıkla, inekle uğraşıyor. Ama biz gece gündüz kendi ineğimizle beraber aynı ahırın içinde yatıyoruz. Bizim gibi bilen kişilere vermiyorlar desteği, götürüp hakime, avukata veriyorlar. Destek vereceklerse gerçek üreticiye versinler. Tarım İl Müdürlüğü'nün hayvanlar nasıl beslenmeli, dananın iğnesi, ilacı, aşısı nasıl yapılmalı diye bilgilendirme yapması lazım. Ama personelin hepsi yatıyor. Doğru dürüst kimse işine gitmiyor.

KÖYDE ARTIK DAVAR YOK

Hem tarım hem de hayvancılıkla uğraşan Genç Osman Gürgeç de "Ülkede hem denetim eksikliği var hem adam kayırma var. Devlet bize buzağı parası veriyor, adam alıyor başkasına devrediyor" diye konuştu. Haydar Yıldırım ise, "100 tosunluk ahırım vardı. Ama işçi bulamadığım için bırakmak zorunda kaldım. Köyde 4 bin ufak davar vardı, artık bir tane bile yok. Şimdi besleyen de bir inek besleyebiliyor. O da evi için, kendine süt üretmek için” dedi. Besicilik ve kasaplık yapan İsmail Karakaya ise şunları söyledi: Eskiden biz buradan Halep'e, Irak'a hayvan gönderirdik. Şimdi yok.