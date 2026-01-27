Suriye ordusu ile SDG/YPG arasında yaşanan çatışma, SDG/YPG’nin bölgeyi terk etmesiyle son buldu.

"SDG/YPG ASLINDA BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİN PARÇASI"

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Terör örgütünü işgal ettiği ve Batı Kürdistan diye adlandırdığı bölgede yaşananların aslında Büyük İsrail Projesi olduğunu, İsrail’in bölgede kontrol edebileceği küçük devletçikler oluşturmak istemesi nedeniyle terörist grup SDG/YPG’nin var olduğunu söyledi.

Terör örgütü SDG/YPG’nin işgal ettiği bölgede aslında Kürt nüfusunun az olduğunu dile getiren Yaycı, “Suriye’de aslında terör örgütünün işgal ettiği yerler adına Rojava yani Batı Kürdistan denilen yerlerin aslında Kürt nüfusu olmadığını da göstermiştir. Yani bu çok önemlidir. Bu teröristler burayı sözde Rojava olarak adlandırıyorlardı. Ama gördük ki tabanları yok” sözlerini sarf etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGE SİYONİSTAN'DIR"

Yaycı, yaptığı konuşmanın tamamında şunları söyledi,

“Terör örgütünü işgal ettiği ve Batı Kürdistan diye adlandırdığı bölge aslında teröristan, yani Siyonistan’dır. Yani Büyük İsrail Projesi’nin bir parçasıdır. Şimdi Kürt kökenli vatandaşlarımıza bunu iyi hatırlatmamız lazım. Bu proje bir Kürdistan projesi değildir. Bu proje, bir teröristan projesinden öte aslında Büyük İsrail Projesidir. Yani bölgede İsrail’in yönlendirebileceği, İsrail’in şunu yap dediğinde yapacağı devletçikler oluşturma projesidir. Suriye’de aslında terör örgütünün işgal ettiği yerler adına Rojava yani Batı Kürdistan denilen yerlerin aslında Kürt nüfusu olmadığını da göstermiştir. Yani bu çok önemlidir. Bu teröristler burayı sözde Rojava olarak adlandırıyorlardı. Ama gördük ki tabanları yok.”