Kaza, gece geç saatlerde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma K. yönetimindeki 34 DAM 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Avcı’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolun karşısı ölümü oldu: Güneş’in acı sonu - Resim : 1

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Avcı, doktorlar müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Avcı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götrüldü.

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Otomobil sürücüsü Fatma K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.