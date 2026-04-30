Adıyaman'da halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Altınşehir-3.Çevre Yolu-Örenli hattında seyir halinde olan şehir içi yolcu otobüsünde bir yolcu fenalaşarak bayıldı.

Otobüste bulunan diğer yolcular durumu fark ederek şoför Mehmet Berk’e haber verdi. Otobüs şoförü, yolcunun sağlık durumunu önceleyerek aracı güzergahından çıkardı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yöneldi.

Güzergah değişikliği yaparak otobüsü 6 dakika içinde acil servise yetiştirdi. Otobüs içinde diğer yolcuların da müdahalesiyle ayılan yolcu, hastanede sağlık ekiplerine teslim edildi.