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Kaynak: DHA

D-650 karayolu Adapazarı-Pamukova istikametinde bir süredir devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda, öğle saatlerinde iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza ile yol çalışmasının birleşmesi sonucu D-650 karayolunun Pamukova yönünde ulaşım adeta durma noktasına geldi.

Uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, araçlarını yol kenarındaki park alanlarına ve akaryakıt istasyonlarına çekerek yolun açılmasını bekledi. Ulaşımın aksamasına ve metrelerce uzayan araç kuyruğuna sebep olan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin trafiği akıcı hale getirme çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak normale döndü.