Yeniçağ Gazetesi
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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede son sözü İspanya söyledi ve yarı final biletini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Temposu yüksek geçen mücadeleyi İspanya 2-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 2

Perdeyi Fabian Ruiz açtı

Karşılaşmanın ilk golü 30. dakikada geldi. Fabian Ruiz, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.

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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 3

Belçika’dan hızlı cevap

Golden sonra oyuna ortak olan Belçika, 41. dakikada Charles De Ketelaere’nin kafa golüyle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 4

Merino son sözü söyledi

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için baskı kurarken, maçın kader anı 88. dakikada yaşandı.

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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 5

Kaleciden dönen topu iyi takip eden Mikel Merino, fileleri havalandırarak İspanya’yı yeniden öne geçirdi.

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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 6

Yarı final bileti İspanya’nın

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.

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İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı - Resim: 7

Rakip Fransa

İspanya, yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede finale yükselen takım belli olacak.

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