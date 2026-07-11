2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Temposu yüksek geçen mücadeleyi İspanya 2-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı.
İspanya’dan son dakika zaferi: Belçika'yı devirip yarı finale çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede son sözü İspanya söyledi ve yarı final biletini aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Perdeyi Fabian Ruiz açtı
Karşılaşmanın ilk golü 30. dakikada geldi. Fabian Ruiz, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.
Belçika’dan hızlı cevap
Golden sonra oyuna ortak olan Belçika, 41. dakikada Charles De Ketelaere’nin kafa golüyle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Merino son sözü söyledi
İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için baskı kurarken, maçın kader anı 88. dakikada yaşandı.
Kaleciden dönen topu iyi takip eden Mikel Merino, fileleri havalandırarak İspanya’yı yeniden öne geçirdi.
Yarı final bileti İspanya’nın
Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.
Rakip Fransa
İspanya, yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede finale yükselen takım belli olacak.