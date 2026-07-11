Kaynak: İHA

Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesinin haber alamadığı Hüseyin Kuday (50) için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Güvenlik güçleri arama çalışması başlatırken, Yenişehir ilçesi Şılbe Sokak’ta bir şahsın hareketsiz şekilde görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçurumdan çıkarılamayan şahıs için AFAD’dan destek istendi. Bölgeye 7 arama kurtarma personeli ile 2 arama kurtarma aracı sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan şahsın, kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Kuday olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.