Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk YÖKDİL sınavı (YÖKDİL/1), bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan sınavda adaylar akademik gelecekleri için ter döküyor. Peki, sınav kaç dakika sürüyor ve hatalı sorular için itiraz süreci nasıl işleyecek?

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA? SAAT KAÇTA BİTECEK?

8 Mart Pazar günü saat 10:15’te başlayan sınavda adaylara tam 180 dakika (3 saat) süre tanındı. Sınavın normal bitiş saati 13:15 olarak belirlendi.

Sınavın ilk bölümü: Saat 12:30'a kadar adayların salondan çıkması yasaktır.

Sınavın son bölümü: Saat 13:00'den itibaren sınav bitene kadar çıkışlara izin verilmemektedir.



YÖKDİL/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Sınavın hemen ardından adayların en çok araştırdığı konu "YÖKDİL soruları yayınlandı mı?" sorusu oluyor. ÖSYM geleneksel olarak sınav günü akşam saatlerinde temel soru kitapçığı ve cevap Anahtarı’nın %10’luk kısmını kamuoyuna, tamamını ise sadece sınava giren adayların erişimine (ÖSYM AİS üzerinden) açmaktadır.

2026 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuç belgelerinde;

Doğru ve yanlış sayılarını,

Standart puanlarını,

Toplam puanlarını görebilecekler.

YÖKDİL puanı, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.



HATALI SORU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sorularında bir hata olduğunu düşünen adaylar, soruların yayınlanmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM'ye yazılı olarak veya sistem üzerinden itirazda bulunabilirler. İtirazların geçerli sayılması için belirlenen işlem ücretinin yatırılması gerekmektedir.