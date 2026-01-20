Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Erdemli Köyü Tanna Mahallesi yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Mahallede yaşayan 90 yaşındaki F.T.’nin şiddetli bel ağrısı şikâyeti üzerine ambulansın bölgeye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin ivedilikle başlattığı çalışmalar sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Ambulansın mahalleye ulaşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı vatandaşın hastaneye sevk sürecinin devam ettiği öğrenildi.