MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan süreç, TBMM’de “Çerçeve Yasa” ismini alarak 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teknik olarak doğrudan bir "genel af" niteliği taşımayan bu yasa, belirli şartların yerine getirilmesi halinde terör suçlarından hükümlü veya tutuklu olan PKK'lıların tahliyesine ya da yargılamalarının ertelenmesine imkan tanıyacak.

Kandil’de bulunan PKK elebaşı terörist Duran Kalkan ise sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreç başarısız olursa PKK gibi yeni örgütler ortaya çıkabilir. Kimse eline silah almaz sanmayın, 10 tane PKK çıkar” diyerek tehditvari açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan’ın Kandil’den savurduğu tehdit dolu ifadelere ve cezaevlerindeki teröristlerin tahliye edilme planlarına tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, YENİÇAĞ’dan Baran Yalçın’a önemli açıklamalarda bulundu.

‘PAZARLIK MASASI KURMAK AĞIR FATURA ÇIKARIR’

Süreç adı altında yapılan hamlelerin arkasında emperyalist güçlerin bulunduğunu belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Süreç adı altında yürütülen ihanet politikalarının başından beri karşısında durduk. Bu projenin arkasında emperyalizmin olduğunu, PKK'yı emperyalizmin kurduğunu, silahlandırdığını, beslediğini, desteklediğini ve nihai amacın Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde Türkiye'yi bölmek olduğunu hep söyledik. Terör örgütüyle masaya oturulmaz, terör örgütüyle pazarlık yapılmaz. Terörle mücadele etmenin şartları bellidir. Demokratik, hukuki, ekonomik ve kültürel yollarının yanı sıra asıl diplomatik, askeri ve istihbari yolları vardır. Bütün bunları yapmadan terör örgütünün elebaşı cani başıyla masaya oturup ona statü vermek, ona kurucu önder payesi vermek, onun talimatlarının teröristlere ulaşmasını temin etmek son derece yanlış ve maalesef faturası ağır olacak adımlardır" sözlerini sarf etti.

‘KANDİL’İN AÇIKLAMALARI DEVLETE MEYDAN OKUMADIR’

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan’ın Kandil üzerinden gerçekleştirdiği tehditvari çıkışa sert tepki gösteren Çömez, "Geldiğimiz nokta itibarıyla terör örgütünün Kandil'deki çete başlarının bu tutum ve tavırları, bundan önce yaptıklar gibi yine Türkiye Cumhuriyeti devletine meydan okumaktır. Sürecin buraya evrileceğinin hep işaretlerini verdik, ikazlarını yaptık. Yanlış politikaların başından beri uyarılarını yaptık ama bugün gelinen nokta son derece vahimdir. Türk milleti çaresiz değildir, her sorunun çözümü vardır. İnşallah Türk milleti kendi iradesiyle, kendi bağrından çıkarttığı kadrolarıyla bütün meselelerde olduğu gibi terör konusunda da gerekeni yapacak, Türk milletini aydınlık yarınlara taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

‘GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİL, BU SEVDADAN VAZGEÇİN’

'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilen düzenleme kapsamında cezaevlerindeki teröristlerin serbest bırakılması ve muhtemel risklere ilişkin de sert mesajlar veren Turhan Çömez, "Tarih boyunca terörü provoke eden, besleyen unsurlar olmuştur. Nihai amaç Türk devletidir, Türk milletidir. Tabiatıyla bu proje yıllardan beri emperyalistler tarafından yürütülen bir projedir. Biz 50 bin kişinin katili terör örgütünün elebaşının ve onun militanlarının cezaevinden çıkıp halkın arasına karışmasının pek çok mahsuru olacağını hep söyledik. Bundan sonra da sorumluluğumuz çerçevesinde iktidarı ve politika yapıcıları ikaz etmeye devam edeceğiz. Eğer böyle bir süreç olursa bunun vahim sonuçlarının olabileceğini hem Meclis kürsüsünden söyledik hem kamuoyuyla paylaştık. Tekrardan söylüyoruz: Gittiğiniz yol yol değildir, attığınız adım adım değildir, doğru işler yapmıyorsunuz; vazgeçin bu sevdanızdan" dedi.