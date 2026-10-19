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Kaynak: DHA

Tunceli’de tabancayla açılan ateş sonucu O.A. ayağından yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde bulunan eski adliye binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle olay yerine gelen Ö.Y., araçtan inerek O.A.’ya tabancayla ateş etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan O.A., şüphelinin olay yerinden kaçmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, inceleme yapan olay yeri ekipleri bölgede 7 boş kovan buldu. Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Y., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.