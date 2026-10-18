Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayserispor ile Batman Petrolspor 2-2 berabere kaldı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede önce Batman Petrolspor, ardından Kayserispor öne geçmesine rağmen iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürürken Batman Petrolspor 20 puana ulaştı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'e yönelik sert ifadeler kullandı.

'TAHRİK EDEREK BİR YERE VARAMAZSIN SEN SELÇUK ŞAHİN'

Selçuk Şahin'in maç sırasında Kayserispor taraftarlarını tahrik ettiğini öne süren Ali Çamlı, deneyimli teknik adama tepki gösterdi.

Çamlı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Şahin, koskoca bir şehrin, çok değerli bir takımını yönetiyor. Böyle provokasyon yaparak, Kayseri seyircisini tahrik ederek bir yere varamazsın sen Selçuk Şahin. Sadece sen aklını başına al, işini yap diyorum. Başka bir şey demiyorum. 1-0 öndeyken tahrik etmeye başlıyor. Neyin peşindesin sen? Burada federasyona çağrıda bulunuyorum. Gözlemci mutlaka yazmıştır."

'BU KAYSERİ'DE DENENECEK BİR ŞEY DEĞİL'

Selçuk Şahin'e yönelik eleştirilerini sürdüren Kayserispor Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir insan ancak bu kadar tahrik eder ve işinin dışındaki şeylere kalkışır. Biz sahaya kavga çıkmasın diye indiğimizde bile gözlemciler, eğer yazıp 15 dakikayı doldurmadan inemezsin başkanım diyorsa saygı diyorum, kural budur. Ama Selçuk Şahin aklını başına alsın. Bunu bir daha denemesin. Bu Kayseri'de denenecek bir şey değil. Burası her yönüyle dört dörtlük bir şehrin dört dörtlük bir takımı. Öncelikle her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Ama Selçuk Şahin'i de kınıyorum"

KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Saha dışındaki tartışmaların gölgesinde kalan mücadelede iki takım da galibiyete ulaşamadı.

Kayserispor, sahasında aldığı beraberlikle puanını 26'ya yükselterek Trendyol 1. Lig'deki liderliğini korudu.

Batman Petrolspor ise zorlu deplasmandan bir puanla dönerek puanını 20'ye çıkardı.