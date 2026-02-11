CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan siyasetin gündemi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü grup toplantısında Mesut Özarslan’a gönderdiği mesajlarını anlattı.

Gazeteci Yılmaz Özdil de bu mesajlardaki bir ayrıntıya dikkat çekti.

Yılmaz Özdil Sözcü TV’deki programında medyanın konunun üstüne gitmediğini belirtip şunları söyledi:

“Cep telefonunda saydırırken diyor ki sen istedin diye senin istediğin birini ben Parti Meclisi’ne (PM) koydum. Bütün sözde muhalif medyayı izledim, hiç kimse Özgür Özel bir başkasına sormadı, Parti Meclisi’ne konulan adam kim?”

Oysa, YENİÇAĞ tam da Yılmaz Özdil’in merak ettiği Parti Meclisi ayrıntısını araştırmış ve mesajlar çıktıktan hemen sonra soruya yanıt vermişti.

YENİÇAĞ’ın “Özgür Özel’in mesajlarında herkesin gözünden kaçan CHP’li kim?” başlıklı haberi özetle şöyleydi:

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ BERK KILIÇ

CHP lideri Özgür Özel mesajında şöyle diyordu:

“Dürüst adamdır diye bana söylediğin çocuğu bile PM’ye koydum.”

Peki, kim bu CHP Parti Meclisi üyesi?

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı yapmış olan ve Özgür Özel’in de belirttiği gibi şu anda Parti Meclisi üyesi olan Berk Kılıç…

CHP Parti Meclisi üyesi Berk Kılıç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından ise şu mesajı paylaştı:

“Biz Baba Ocağımızın bacasını tüttürmeye, mücadele etmeye, partimizi Genel Başkanımız @eczozgurozel öncülüğünde iktidara taşımak için sokak sokak çalışmaya devam edeceğiz. İhanete ne siyaseten, ne de özel olarak ilk kez rastlamadık bu da son olmayacak. Verdiği oyun hesabını, sokakta vatandaşımızla birlikte gelecek ilk sandıkta hep birlikte soracağız.”

Berk Kılıç’ın adı Mesut Özarslan’ın da istifa açıklamasında geçiyordu. Kendisine ulaşılamamasının söz konusu olmadığını söyleyen Özarslan telefonda konuştuğu kişilerin adını verirken “Keçiören bölgesinin Parti Meclis üyesi Berk Kılıç bana ulaştı” demişti.

Mesut Özarslan’ın Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana yanında Berk Kılıç yer almıştı. Özarslan’ın muhtar ziyaretleri, CHP örgütleriyle toplantıları, çeşitli derneklerle etkinliklerinde hep Berk Kılıç yanındaydı. Ayrıca Berke Kılıç, CHP’nin tabanından yetişmemiş olan Mesut Özarslan’ın CHP tabanıyla bütünleşmesi noktasında aracı olmuştu.