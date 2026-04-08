2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde yatırımcılar, farklı alanlarda faaliyet gösteren yeni şirketlere 'merhaba' dedi.

2025 YILI İLE AYNI SEVİYEDE ÇIKTI

Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde 14 şirket işlem görmeye başlarken şirketlerin 13'ü "Ana Pazar"da, 1'i "Yıldız Pazar"da halka açıldığı belirtildi. 2025 yılında da 14 şirket Borsa'da halka arz olmuştu.

Bu dönemde gerçekleşen halka arzlarda, şirketlerin hisse başı fiyatları ve halka açıklık oranları geniş bir bantta değişiklik gösterdiği aktarıldı.

Dönemin en yüksek birim fiyatlı halka arzı 80 lira ile Metropal Kurumsal Hizmetler olurken onu 46 lira ile Netcad Yazılım arkasında izledi. En düşük hisse fiyatıyla tahtayı açan şirket ise 4 lira ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Şirketlerin halka arz oranları ağırlıklı olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında yoğunlaşırken, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 40,14 ile dönemin en yüksek halka açıklık oranına sahip şirketi olara kayıtlara geçti.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi yüzde 20,01 ile en düşük halka açıklık oranına sahip şirket olması dikkat çekti.

AYLARA GÖRE HALKA ARZ ORANI

Yeni yılın ilk halka arzı 5 Ocak 2026'da borsada işlem görmeye başlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim oldu.

Ocak ayında Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret, Formül Plastik ve Metal Sanayi, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Şirketleri sırasıyla yatırımcıyla buluştu.

5 Şubat'ta Netcad Yazılım ile başlayan süreç, ertesi gün Akhan Un Fabrikası ile sürerken, ay boyunca Best Brands Grup Enerji Yatırım, Ata Turizm İşletmecilik ve Empa Elektronik hisseleri borsada işlem görmeye başladı. Halka arz edilen şirketler arasında sadece Ata Turizm İşletmecilik "Yıldız Pazar"da konumlandı.

Martta ise toplam 4 şirket borsaya giriş yaptı. Bu dönemde özellikle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ön planda oldu. 6 Mart'ta Gentaş Kimya ile birlikte Savur GYO da işlem görmeye başlarken 10 Mart'ta Luxera GYO halka arza girdi. Yılın ilk çeyreğinin son halka arzı ise 11 Mart itibarıyla Metropal Kurumsal Hizmetler oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 13 halka arz gerçekleşirken, 2025 yılı boyunca toplamda 18 halka arz yapıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde de halka arzlar hız kazanırken toplamda 14 şirket borsaya girdi.