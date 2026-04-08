İstanbul’daki evinde fenalaşan İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılarak enfeksiyon şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Yapılan ilk açıklamalarda sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve bakteriyel enfeksiyona yönelik tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.
İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü: Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi
İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasının ardından, Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastaneye geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından aile içindeki kırgınlıkların yumuşadığı ve hastanede duygusal anların yaşandığı öne sürüldü. Ziyaret sonrası Ahmet Tatlıses’in baygınlık geçirdiği iddia edildi.Derleyen: Cansu İşcan
Hastane yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servise başvurduğu, gerçekleştirilen tetkiklerin ardından enfeksiyon ihtimaline karşı tedbiren yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca sanatçının bilincinin açık olduğu, kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal seyrettiği ve genel durumunun iyi olduğu vurgulandı.
Haberi alır almaz hastaneye gelen Çıtak ve Ahmet Tatlıses, ziyaret sonrası basın mensuplarına konuştu. Ahmet Tatlıses, babasının durumunun iyiye gideceğini umut ettiğini belirterek yaşadığı stres nedeniyle kendisinin de tansiyon problemi yaşadığını dile getirdi.
Dilan Çıtak ise sağlık söz konusu olduğunda aile içinde tüm kırgınlıkların ikinci planda kaldığını vurgulayarak, herkesin birbirine destek olduğunu ifade etti.
Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlara da değinen Ahmet Tatlıses, bir evladın böyle bir durumda yoğun duygular yaşamasının son derece doğal olduğunu söyledi.
Aile içindeki küslüklerin sona erip ermediği yönündeki sorulara ise net bir yanıt verilmezken, taraflar daha çok sağlığa odaklandıklarını dile getirdi. Ahmet Tatlıses, kimsenin kırgınlık istemediğini ve önemli olanın iyi günlerde de bir arada olabilmek olduğunu belirtti.
Öte yandan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu için elektronik kelepçe taşıyan Ahmet Tatlıses’in, babasının hastaneye kaldırılması üzerine gerekli izinlerin alınması için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Tatlıses, tüm engellere rağmen babasını görmek için hastaneye geldiğini ve ne olursa olsun yanında olmak istediğini ifade etti.