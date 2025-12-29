Terör örgütü IŞİD'in yılbaşı ve noel etkinliklerini kana bulama planları yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler çok sayıda operasyon düzenledi. Yalova'da düzenlenen operasyonda 3 polis şehit olurken 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı 5 kişi gözaltına alındı.

MURAT GÜNEY KATOĞLU YAKALANDI

Yaklaşan noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlikleri hedef alan eylem çağrıları üzerine saldırıların önlenebilmesi amacıyla hakkında soruşturma başlatılan IŞİD'li terörist Murat Güney Katoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan terörist tutuklandı.