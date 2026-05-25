Kariyeri boyunca Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi Yeşilçam’ın önemli isimleriyle aynı projelerde yer alan Gürses, 35 yıla yaklaşan sanat hayatında yaklaşık 200 filmde rol aldı. 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini yıllar süren tedaviyle atlattığını, ancak sonrasında çalışma hayatında ciddi zorluklar yaşadığını daha önce dile getirmişti.

Son dönemlerde yeniden ekonomik sıkıntı içine girdiğini ifade eden Gürses, sinema sektöründe kendisine iş verilmemesinin geçim sorunlarını artırdığını belirtiyordu. “Uzun süredir çalışamadığım için gelir elde edemiyorum” sözleriyle yaşadığı süreci özetlemişti.

Paylaştığı son videoda ise duygusal anlar yaşayan sanatçı, artık yorulduğunu ve bu paylaşımın son iletişimi olabileceğini söyleyerek dikkat çekti. Hayatının kamera arkasında farklı bir gerçeklik kazandığını vurgulayan Gürses, kendi imkânlarıyla bastırdığı kitabı satın alarak destek olunması çağrısında da bulundu.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; çok sayıda kullanıcı destek mesajları gönderirken, Yeşilçam oyuncularının ekonomik koşulları yeniden tartışılmaya başlandı.