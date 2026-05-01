Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, İstanbul’da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir stratejik boyuta taşındığını vurguladı.

TÜRKİYE İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE DEMİR YOLU PROJESİ

Bakan Hureyf, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle sanayi ve madencilik alanlarında "seçkin" bir seviyede olduğunu belirtti. Türkiye’nin sanayi stratejisindeki hedef sektörlerle Suudi Arabistan’ın imkanlarının örtüştüğünü ifade eden Bakan, iki ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolu projesinin bölgedeki lojistik zorluklara karşı güçlü ve rekabetçi bir alternatif sunacağını müjdeledi.

MADENCİLİKTE KÜRESEL ORTAKLIK ÇAĞRISI

Dünyanın kritik madenlere olan acil ihtiyacına dikkat çeken Hureyf, madenlerin çıkarılmasından işlenmesine ve ara sanayiye kazandırılmasına kadar olan süreçte ülkeler arası işbirliğinin hayati önem taşıdığını söyledi. Suudi Arabistan’ın bu alanda mevzuatları sadeleştirdiğini ve lisans sürelerini kısalttığını belirterek, krallığın madencilikte bir "ilerleme modeli" haline geldiğini vurguladı.

BÖLGESEL KRİZLER VE FIRSATLAR

İran ile yaşanan gerilimler gibi bölgesel krizlerin lojistik ve ulaşım stratejilerini yeniden şekillendirdiğini belirten Bakan, bu durumun tıpkı Kovid-19 döneminde olduğu gibi yeni fırsatlar doğuracağını ifade etti. Suudi Arabistan’ın pandemi döneminde ilaç sanayisinde kazandığı "kendi kendine yeterlilik" başarısını, şimdi diğer sanayi dallarına yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

"VİZYON 2030" SON VİRAJDA

Suudi Arabistan’ın petrol dışı gelirlerini artırmayı hedefleyen Vizyon 2030 projesinin 2026 yılı itibarıyla üçüncü ve son aşamasına girdiğini duyuran Hureyf, şu noktaların altını çizdi:

Sanayi yatırımlarının meyveleri, artan ihracat rakamlarıyla alınmaya başlandı. Geleceğin Fabrikaları" programı ile üretim tesisleri dördüncü sanayi devrimine ve yapay zekaya uyumlu hale getiriliyor. Gençlerin eğitimi ve rehabilitasyonu için kapsamlı programlar yürütülüyor.

Bakan Hureyf, Suudi Arabistan’ın sunduğu istikrarlı mevzuat ve teknolojik altyapının, küresel dev şirketler için krallığı en cazip yatırım merkezlerinden biri haline getirdiğini sözlerine ekledi.