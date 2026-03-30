Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tavuk çiftliğinde mahsur kalan kamyondaki tavuklar kurtarıldı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçedeki tavuk çiftliğinde bulunan kamyon kasasında yıkılma tehlikesi yaşayan tavuk kafeslerine müdahale ederek tavukları kurtardıklarını söyledi.

Başkan Özden esprili bir dille koronavirüs ekibi değil tavuk kurtarma ekibi olduklarını söyledi.

Özden paylaşımında, "Birisi bi yerde sorun mu var dedi: Koronovirüs ekibi değiliz. Tavuk çiftliğinde kalan kamyondaki tavukları kurtarma ekibimiz. Ne cumartesi ne de pazar hiç fark etmez, kimseye Yenipazarda sorun yaşatmamaya kararlıyız. 7/24 işimizin başındayız. İşin sonunda cillop gibi bi tulumlarımız, gıcır gıcır ayakkabılarımız oldu." ifadelerini kullandı.