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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Yenipazar ilçe Belediyesi, 15 Eylül 2025 tarihinde başlattığı Bilecik ve Eskişehir yolcu taşımacılığı hizmetine ilişkin gelir-gider tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, hizmetin her ay zarar etmesine rağmen vatandaşların ulaşım ihtiyacının kesintisiz karşılanmaya devam edeceği vurgulandı.

Paylaşılan mali tablolara göre, toplu taşıma hizmeti incelenen 9 aylık dönemde her ay zarar etti. Şubat ayında 41 bin 858 TL, Mart ayında 73 bin 349 TL, Nisan ayında 37 bin 256 TL, Mayıs ayında 2 bin 326 TL, Haziran ayında 80 bin 700 TL, Ekim ayında 34 bin 400 TL, Kasım ayında 27 bin 171 TL, Aralık ayında 12 bin 752 TL ve Ocak ayında ise 89 bin 994 TL zarar oluştu.

Buna göre, söz konusu dönemde toplam zarar 399 bin 809 TL olarak hesaplanırken, aylık ortalama zarar ise yaklaşık 44 bin 423 TL oldu.

Yenipazar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mali kayıplara rağmen vatandaşların hastanelere, resmi kurumlara, ailelerine ve sevdiklerine ulaşabilmeleri için toplu taşıma hizmetinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her ne kadar mali yönden zarar etmiş olsak da, sizlere hizmet etmenin bizim için en büyük kazanç olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmanın öneminin farkındayız. Bu anlayışla her türlü hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Belediye, paylaşılan mali tablolarla toplu taşıma hizmetinin ekonomik tablosunu kamuoyunun takdirine sunduklarını belirterek, vatandaşlara destekleri ve anlayışları için teşekkür etti.