Yenilenen hangarda sergilenen tarihi uçaklar arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen “Sonsuz Aşk” adlı eser, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Müzenin yenilenen bölümleri de yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Fuaye alanında yer alan tarihi alay sancakları özenle restore edilerek yeni vitrinlerinde yeniden sergilendi. Prof. Dr. Ajun Kurter’in bağışladığı plastik model uçak koleksiyonunun bulunduğu maket bölümü de yenilenen alanlar arasında dikkat çekti.

Konserin düzenlendiği hangar baştan boyanarak modern ışıklandırma sistemiyle donatıldı. Hangarda sergilenen yerli üretim uçaklar ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar oldu.

Geçici sergi salonunda 50. yıl anısına özel hazırlanan bölümde, görev yapmış personelin imzalarının yer aldığı F-4 savaş uçağı yakıt tankı görücüye çıktı. Yenileme çalışmaları kapsamında Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel adına özel bir sergi alanı oluşturuldu.

Bu alanda Topel’e ait üniformalar, bazı kişisel eşyalar ve fotoğraflar sergileniyor. Müzede ayrıca restore edilen askeri kıyafetler ile madalyaların yer aldığı vitrin de büyük beğeni topladı.

Yenilenen kafeterya da halkın kullanımına sunuldu.

Ziyaretçilerden Tarkan Üstüner, müzenin tarihini yakından tanıdığını ifade ederek, “Özellikle Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına hazırlanan bölüm için teşekkür ediyorum. Bugün burada tarihi yeniden yaşadık. Çok anlamlı ve duygusal bir andı. Cengiz Topel’i asla unutmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Müzeyi gezen Orhan Ünsal ise pilotluk geçmişi olduğunu ve amatör havacılıkla ilgilendiğini belirterek, “Burada ülkemizin ve dünyanın havacılık tarihini yansıtan eşsiz bir müze olduğunu gördük. Bugün izlediğimiz konser de harikaydı.” dedi. Yeniden açılan kafeteryayı da öven Ünsal, herkesi müzeyi ziyaret etmeye çağırdı.

İstanbul Hava Müzesi Müdürlüğü, Türkiye’nin havacılık tarihini geçmişten bugüne en çarpıcı şekilde aktarmak amacıyla ziyaretçilerini bekliyor.